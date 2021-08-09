Son Dakika: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Messi'den rol çaldı! Fransa'da ilk haftaya Bizim Çocuklar damga vurdu...

Spor Arena Dış Haber - Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçları tamamlanırken, mücadelelere geçen yıl olduğu gibi yine Türk futbolcular damga vurmayı başardı.

Lionel Messi'nin 21 yıllık Barcelona macerasını noktaladığı tarihi basın toplantısından kısa bir süre sonra Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Arjantinli yıldızın PSG ile her konuda anlaştığını öne sürmüştü.

Messi'nin ilk önce Pazar akşamı Fransa'ya gideceğini duyuran L'Equipe, sonrasında bilgiyi revize etmiş ve 34 yaşındaki süper yıldızın Pazartesi akşamı Fransa'ya ayak basacağını belirtmişti.

Fransa futbolunda Messi'nin transferinin gündemin birinci sırasında yer aldığı sıralarda oynanan Ligue 1 maçlarında, milli futbolcuların performansları dikkat çekmeyi başardı.

BURAK YILMAZ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir başarının altına imza atan Lille, ilk hafta mücadelesinde Metz ile deplasmanda karşılaştı. 1-0 öne geçmesine karşın skorda 3-1 geri düşen Lille, karşılaşmanın ikinci yarısında önemli bir geri dönüşe imza atarken, maçta son sözü Burak Yılmaz söyledi.

YUSUF YAZICI'DAN ASİST

Lille'in geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli golcü, Metz karşısında 90+6'da kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi ve son şampiyonun 1 puan almasını sağladı. Aynı mücadelede bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Lille'in Botman ile kaydettiği ilk golün asistini yaptı.

CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Sezon başında Marsilya'ya transfer olan bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder de ilk hafta oynadıkları Montpellier maçında Marsilya'nın geri dönüşünün fitilini ateşledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 yenik tamamlayan Marsilya'da Cengiz Ünder, 68. dakikada sahneye çıkarak takımının ilk golünü kaydetti. Cengiz'in golüyle toparlanan ve müthiş bir geri dönüşe imza atan Marsilya, sahadan 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı 3 puanla kapattı.

BURAK VE CENGİZ'E BÜYÜK ÖVGÜLER

Milli futbolcuların bu performans, Fransa'da Messi'nin ilk sırada yer aldığı gündemi tamamen değiştirdi. Fransız gazeteleri, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in performanslarına övgüler yağdırdılar.

Fransız basınından Le Parisien, Burak Yılmaz'ın son dakikada kaydettiği golle Lille adına günü kurtardığını ve bireysel becerisini kullanarak takımına puanı getirdiğini yazdı.

Bir başka gazete L'Equipe de Burak Yılmaz'a 7 puan verdi ve son dakikadaki golüyle Lille'e hayat verdiğini sayfalarına taşıdı.

"MESSI, BURAK YILMAZ'IN YANINDA BİR HİÇ"

Burak Yılmaz sadece Fransız basınının değil, Lille taraftarlarının da övgüsünü aldı. Bir taraftar Messi ile Burak Yılmaz'ı kıyaslayarak, "Burak Yılmaz, gezegenin gördüğü en iyi futbolcu. Messi, bu canavarın yanında bir hiç" yazdı ve milli futbolcuyu yere göğe sığdıramadı.

Fransız gazetesi Made in Foot da Cengiz Ünder'in ilk maçındaki performansına vurgu yaptı. Milli futbolcunun attığı golü öven Made in Foot, Payet'in ardından takımın en etkili ismi olarak Cengiz Ünder'i gösterdi.

Bazı Marsilya taraftarları da Cengiz Ünder'in performansına hayran kalırken, yıldız futbolcunun sezona damga vuran isimlerden biri olacağını belirttiler.