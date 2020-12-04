Son Dakika | Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna 77. dakikada giren ve 80 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın, oylama sonucu Milan'dan Hauge, Molde'den Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno'yu geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildiği ifade edildi.
Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine ise alınmadı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i
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