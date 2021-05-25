Son Dakika: Burak Yılmaz önermişti! Dorukhan, Fenerbahçe ve transfer sürprizi

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız ekibi Lille 10 yıl sonra şampiyonluğunu resmen ilan ederken Bizim Çocuklar, bu başarıda büyük rol oynadı.

Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'ine Burak, Yusuf ve Zeki gol ve asistleriyle etki etti. Şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan ve sezonu 16 gol, 5 asistle tamamlayan Burak Yılmaz gösterdiği performans ile Fransızların gözdesi olurken, tecrübeli ismin adı transferde birçok takımla anılmaya başladı.

BURAK YILMAZ DORUKHAN VE ABDULKADİR'İ ÖNERDİ

Geçtiğimiz aylarda Türk futbolcularla ilgili verdiği demeçte Lille'e transfer etmek istediği oyuncuları açıklayan Burak Yılmaz, Türkiye'den Dorukhan ve Abdülkadir'in Fransız ekibinde görmek istediği söylemişti.

Şampiyonluk kutlamalarına Beşiktaş'a veda gibi bir şarkıyla sahneye çıkan Dorukhan Toköz, yeni sözleşme konusunda Beşiktaş Yönetimi ile anlaşmaya varamamıştı. Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma isteyen ve garanti de 1.5 milyon euro maaş bekleyen Dorukhan, siyah-beyazlı yönetimden 800 bin euro cevabı alınca takım arayışlarına başlamıştı.

AHMET BULUT: FENERBAHÇE İHTİMALİ SIFIR

Beşiktaş ile anlaşmayan 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.

ÖNCELİK LA LİGA, OLMAZSA FRANSA

Menajer Ahmet Bulut'un Dorukhan Toköz için Avrupa'nın önemli takımlarıyla temaslar kurmaya başlarken İspanya bağlantıları kuvvetli Bulut'un önceliğinin La Liga olduğu biliniyor. Dorukhan için Lille de sürpriz bir hamle yapabilir.

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