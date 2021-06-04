Son dakika: Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi! Oylama sonucu...

Fransa şampiyonu Lille'den yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın oylama sonucu %52.5'ini alarak 2020/21 sezonunun futbolcusu seçildiği ifade edildi.

Oylama sonucunda Burak Yılmaz'ın ardından kaleci Mike Maignan (%28.7) ve Benjamin Andre (%9.6) geliyor.

Lille'in açıklamasında "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si Ligue 1'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, milli futbolcu tebrik edildi.



Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında zirvede kalmasında büyük katkı sağladı.



Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.



Taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

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