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GeriFutbol Son Dakika | Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı!
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Haber Giriş: 08.08.2020 - 18:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı!

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Son Dakika | Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı!
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Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan Burak yılmaz, yeni takımının formasıyla ilk maçına çıktı.

Lille ile AZ Alkmaar, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollanda ekibi 2-1 kazandı.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve 45 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 25 dakikada oynadı.

Lille'de forma giyen diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

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