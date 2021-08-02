Son Dakika: Burak Yılmaz imzayı attı, gerisini tarih yazdı! O tesadüf ve transfer iddiası...

Spor Arena Detay - Geçtiğimiz sezon 1 Ağustos'ta Lille ile resmi sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, takımıyla lig şampiyonluğuna ulaştıktan sonra bir büyük başarı daha elde etti.

PSG gibi güçlü bir rakibe karşı Fransa'da şampiyonluğu yakalayan Lille'de hiç kuşkusuz bu başarının mimarlarının başında Burak Yılmaz geliyor.

TARİHİ İMZADAN 1 YIL SONRA YENİ BİR KUPA



Ligue 1 şampiyonu Lille ve Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain, Fransa Süper Kupası maçı için İsrail'in Tel-Aviv kentinde karşı karşıya geldi.



Burak Yılmaz, Fransız ekibine imza attığı 1 Ağustos 2020 tarihinden tam 1 yıl sonra bu kez Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

Geçen sezon Avrupa'ya ilk kez transfer yapan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcumuz yeni sezona da hızlı girdi. 1-0 kazanılan kupa maçının oyuncusu seçilen Burak Yılmaz, Xeka'nın attığı golün asistini yaptı. Burak Yılmaz 90 dakika forma giydi ve golün asistini yaptı. Yusuf Yazıcı 79’da oyuna girdi.

LİLLE TARİHİNDE İLK KEZ

Son düdükle birlikte Lille futbolcuları, Ligue 1 şampiyonluğunun ardından Fransa Süper Kupası'nı da kazanarak çifte kupanın mutluluğunu yaşadı. Burak Yılmaz da bu anlarda kupayla pozunu verdi. Milli futbolcumuz daha sonra sevincini Türk arkadaşlarıyla paylaştı.

Fransa'da son 7 sezonun Süper Kupa şampiyonu PSG'yi mağlup eden Lille, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Lille, sezon içerisinde de PSG'yi devirmeyi başarmıştı.

İSMİ RONALDO İLE BİRLİKTE ANILDI

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen özellikle ligin son haftalarında attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağlamıştı. Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumundaydı. Taraftarların büyük sevgisini kazanan Burak Yılmaz, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 35 yaş ve üstü futbolcular arasında Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok gol atan oyuncu oldu.

ESKİ HOCASI ÇOK İSTİYOR

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu Lille'de şampiyon tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Lille'deki teknik direktörlük görevinden ayrılarak Nice'e geçen Christophe Galtier golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı da Nice'e transfer etmek istiyor.

Burak Yılmaz'ın Serie A'dan da ciddi talipleri bulunuyor.

'ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR'

Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti.

"YENİ BURAK'LAR YETİŞTİRMELİYİZ"



Tolunay Kafkas, geçtiğimiz aylarda yaptığımız röportajda Türk futboluyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapmıştı...