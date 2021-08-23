Son Dakika: Burak Yılmaz için transfer açıklaması! Başkan bizzat duyurdu

2020'nin yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ve Fransa'da fırtınalar estiren Burak Yılmaz'a, eski hocası talip olurken transfer konusunda art arda açıklamalar geliyor.

Geçen sezon Lille'i şampiyon yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan ve Nice'in yolunu tutan Galtier, yaptığı açıklamalarda eski öğrencisini takımında görmek istediğini birçok kez dillendirdi.

En önemli oyuncularından biri olan Burak Yılmaz'ı takımda tutmak isteyen Lille ise Nice'e olumlu bir yanıt vermezken son açıklama da kulüp başkanından geldi.

Fransız basınına konuşan Lille Kulübü Başkan Olivier Letang, Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Burak Yılmaz'ın takımda kalmak istediğinin altını çizen Letang, "Nice'in bize haber vermeden Burak Yılmaz ile temasa geçtiğini biliyordum. Burak bizimle görüştü ve Lille'de kalmak istediğini söyledi. Burak dosyasını kapattık" şeklinde konuştu.

GALTIER TAKIMINDA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eski öğrencisini takımında görmek istediğini belirten Nice Teknik Direktörü Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp benimle çalışmak istediğini söylerse ben pozitif bir reaksiyon veririm. Bu kadar basit" ifadelerini kullanmıştı.

BURAK, LILLE İÇİN ÖNEMLİ

Galtier'in eski öğrencisi hakkındaki sözlerinin ardından gözler Lille cephesine çevrilirken ilk açıklama Teknik Direktör Jocelyn Gourvennec'ten geldi.

Saint-Etienne maçı sonrası konuşan Gourvennec, "Burak düzenli olarak verim sağlayan bir futbolcu. Takım için önemi ortada. Harika bir profesyonel ve hücum liderimiz. Takımın ona ihtiyacı var. Tam kollektif bir oyuncu. Bu maçta bir kez daha gösterdi" sözleriyle oyuncunun takım için önemine vurgu yaptı.

"AYRILMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Burak Yılmaz'ın kendisine ayrılmayacağını söylediğini belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Burak ile yaptığımız görüşmeler açık ve net. Ayrılmayacağını söyledi. Transfer döneminin sonlarına gelinirken her şeye izin verilebiliyor, bunu biliyoruz ve bu benim kontrolümde değil" açıklamasını yaptı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergileyen 36 yaşındaki yıldız, bu sezon da ilk 3 maçta 2 gole imza atmayı başardı.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...