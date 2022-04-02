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Son dakika: Burak Yılmaz için ters köşe iddia! Beşiktaş derken...

#Burak Yılmaz#Beşiktaş#Transfer
Son dakika: Burak Yılmaz için ters köşe iddia Beşiktaş derken...

Milli Takım'ı bırakan ve sezon sonunda Lille'den ayrılması beklenen ve Beşiktaş'a döneceği konuşulan Burak Yılmaz için şaşırtıcı bir iddia geldi.

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Portekiz maçında kaçırdığı penaltıyla milyonlarca kişiyi üzen Buran Yılmaz, maç sonrası kendisinin de çok üzüldüğünü söylemiş ve Milli Takım'ı bıraktığını açıklamıştı. Sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a dönerek futbolu burada bırakacağı konuşuluyordu ancak sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak Yılmaz son transferini ABD'ye yapacak. MLS ekiplerinden yüksek ücretli teklifler alan Burak Yılmaz'ın kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında şu bilgileri verdi:

Beşiktaş kulübü ile Burak Yılmaz arasında herhangi bir görüşme olmadı. Beşiktaş'ta yeni dönemde verilecek yıllık ücretler aşağı yukarı belli. Burak Yılmaz'a ABD'den MLS liginden teklifler var. Ciddi anlamda meblağ olarak bol sıfırlı teklifler var. Kariyer planlaması artık biraz oraya doğru çevrilecek gibi duruyor.

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#Burak Yılmaz#Beşiktaş#Transfer

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