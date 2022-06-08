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Son Dakika: Burak Yılmaz için Fiorentina iddiası!

#Burak Yılmaz#Transfer#Fiorentina
Son Dakika: Burak Yılmaz için Fiorentina iddiası

Lille ile kontratı sonra eren Burak Yılmaz'ın yeni durağının Fiorentina olabileceği belirtildi.

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Lille ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan ancak geçtiğimiz sezonu hedeflerin uzağında tamamlayan Burak Yılmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Lille ile sözleşmesi biten ve son maçında Fransız taraftarlara veda eden tecrübeli oyuncunun yeni durağının Serie A olabileceği belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz, Fiorentina ile görüşmelere başladı.

Geçen sezon 33 maçta forma giyen Burak, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

GÖRÜŞMEM OLDU

Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada " Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun Ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun Ağabey de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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