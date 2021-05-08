Son Dakika: Burak Yılmaz geleneği bozmadı! Lens maçı sonrası yine paylaştı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen temsilcimiz Burak Yılmaz, attığı 2 golle mimarı olduğu 3-0'lık Lens galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlarda bulundu.

Bu sezonki 15 gol ve 5 asistlik performansıyla lider Lille'i şampiyonluğa götüren deneyimli golcü, bitime iki hafta kala zirvede bulunmalarının avantajı üzerinden yine göndermelerde bulundu.

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10 Nisan'da deplasmanda 2-0 kazandıkları Metz maçından bu yana her müsabaka sonrasında şampiyonluk imasında bulunan Burak Yılmaz, Lens mücadelesinin ardından yine geleneği bozmadı ve "Son 2" paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımının ardından soyunma odasında takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte çekilmiş fotoğrafını Türk bayrağı emojisiyle paylaşan Burak Yılmaz, daha sonra ise gol sevincine ait bir kareyi "..." koyarak paylaştı.

Burak Yılmaz'ın söz konusu paylaşımları binlerce etkileşim aldı.