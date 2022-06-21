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Son Dakika: Burak Yılmaz Fortuna Sittard'a transfer oldu! 5 yıllık sözleşmedeki sürpriz...

#Burak Yılmaz#Burak Yılmaz Transfer#Son Dakika
Son Dakika: Burak Yılmaz Fortuna Sittarda transfer oldu 5 yıllık sözleşmedeki sürpriz...

Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı., 

Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş, Adana Demirspor gibi kulüplerle de anılıyordu.

Kulüp, transferi bu video ile duyurdu.

NEDEN FORTUNA SİTTARD?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Işıtan Gün'ün sahibi olduğu, Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşı ve menajeri Ogan Tarhan'ın da organik bağının bulunduğu Fortuna Sittard'ın deneyimli golcüye teklif yaptı. Burak da yakın ilişkiler neticesinde teklifi kabul etti.

"ACUN ILICALI İLE HULL CITY İÇİN GÖRÜŞTÜM AMA..."

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Az Önce Konuştum isimli programda; "Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun Ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun Ağabey de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım' dedi. Hull City olmayacak ama Avrupa'da kalmak istiyorum." diyen Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ilgili ise; "Çok net söyleyeceğim, Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok." ifadelerini kullanmıştı.




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