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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Burak Yılmaz cevabı sahada verdi! Gael Kakuta söylediklerine pişman oldu...

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Son Dakika: Burak Yılmaz cevabı sahada verdi! Gael Kakuta söylediklerine pişman oldu...

Lille'de fırtına gibi esen Burak Yılmaz, Lens forması giyen Gael Kakuta'nın maç öncesinde yarattığı polemiğe en iyi cevabı sahada verdi.

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  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lens - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
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Spor Arena Detay - Lille forması giyen Burak Yılmaz, Nord derbisi öncesinde "Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim" açıklaması yapan Lille doğumlu Lens oyuncusu Gael Kakuta'ya attığı iki golle cevap verdi.

Lille mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunan Gael Kakuta, "Lille'i şampiyonluktan edersek, bu harika olur. Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim." demişti. Bu sözlere ilk olarak maçtan önce cevap veren Burak Yılmaz, "Saygı açısından keşke düşüncesini kendisine saklasaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris’e yenildiler." ifadelerini kullanmıştı.

Bu cevaple yetinmeyen Burak Yılmaz, rakibine en büyük cevabı sahada verdi. Deneyimli golcü, 3-0'lık Lens galibiyetinde takımının ilk iki golüne imza attı ve zaferin mimarı olarak takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.

Burak Yılmazın maç sonu paylaşımı olay oldu
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LILLE RESMİ HESABI FIRSATI KAÇIRMADI

Öte yandan Lille resmi hesabı, Burak Yılmaz ile Gael Kakuta arasındaki polemiğe dahil oldu. Kulüp, Burak Yılmaz'ın gollerinin ardından "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir." paylaşımında bulundu.

Son Dakika: Burak Yılmaz cevabı sahada verdi Gael Kakuta söylediklerine pişman oldu...

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