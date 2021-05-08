Son Dakika: Burak Yılmaz cevabı sahada verdi! Gael Kakuta söylediklerine pişman oldu...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena Detay - Lille forması giyen Burak Yılmaz, Nord derbisi öncesinde "Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim" açıklaması yapan Lille doğumlu Lens oyuncusu Gael Kakuta'ya attığı iki golle cevap verdi.

Lille mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunan Gael Kakuta, "Lille'i şampiyonluktan edersek, bu harika olur. Paris Saint-Germain'in şampiyon olmasını isterim." demişti. Bu sözlere ilk olarak maçtan önce cevap veren Burak Yılmaz, "Saygı açısından keşke düşüncesini kendisine saklasaydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Paris’e yenildiler." ifadelerini kullanmıştı.

Bu cevaple yetinmeyen Burak Yılmaz, rakibine en büyük cevabı sahada verdi. Deneyimli golcü, 3-0'lık Lens galibiyetinde takımının ilk iki golüne imza attı ve zaferin mimarı olarak takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı.

LILLE RESMİ HESABI FIRSATI KAÇIRMADI

Öte yandan Lille resmi hesabı, Burak Yılmaz ile Gael Kakuta arasındaki polemiğe dahil oldu. Kulüp, Burak Yılmaz'ın gollerinin ardından "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir." paylaşımında bulundu.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...