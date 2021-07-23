Son Dakika: Burak Yılmaz bombası! Şampiyon teknik adam yanına istiyor...

Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yaparak tarihi bir başarı elde eden ve sezonun sona ermesiyle bir başka Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçen teknik direktör Christophe Galtier, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Kadrosuna iki adet orta saha transfer etmek isteyen Nice, eski Galatasaraylı Mario Lemina ile PSV'den Pablo Rosario transferini bitirmek üzere. Hücuma da takviye yapmayı planlayan Galtier, eski öğrencisine gözünü dikti.

Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'e göre Nice, geçen sezon Lille'in şampiyonluğundaki en önemli paya sahip olan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Lille ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Burak için ısrarcı olan Galtier, yönetime transfer için her şeyi yapmalarını söyledi.

Burak Yılmaz transferinde sonuç alamaması halinde Nice'in, Montpellier forması giyen Gaetan Laborde ya da Çaykur Rizespor'da oynayan Loic Remy için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Geçen sezon Lille formasıyla 33 maça çıkan Burak Yılmaz, 18 gol atıp 5 de asist yaptı.