Son Dakika: Burak Yılmaz attı, Jonathan David inanamadı! Akıllara Erik Lamela'nın rabonası ve Reguilon'un tepkisi geldi...

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Spor Arena Detay - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli golcümüz Burak Yılmaz, Lens maçında attığı 2 golle 3-0'lık galibiyetin mimarı olurken özellikle 40. dakikada kaydettiği jeneriklik gol geceye damga vurdu.

Uzak mesafeden ters ayağı olan sol ayağıyla Lens kalesine adeta bir füze gönderen 35 yaşındaki futbolcu, kaleci Jean-Louis Leca'yı çaresiz bırakarak örümcek ağlarını aldı. Burak Yılmaz'ın şık gölünde hem kalecinin hem de takım arkadaşı Jonathan David'in tepkisi görülmeye değerdi.

Jean-Louis Leca topun ağlara gidişini izledikten sonraki çaresiz görüntüsüyle sosyal medyada gündem olurken, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Jonathan David ise verdiği tepki ile hem Lille taraftarlarının hem de Türk futbolseverlerin duygularına tercüman oldu.

TARAFTARLARIN DUYGUSUNA TERCÜMAN OLAN TEPKİ

Burak Yılmaz'ın uzak mesafeden skoru 2-0'a getiren füzesini en yakından izleyen isimler arasında yer alan Jonathan David, golden sonra hayranlığını gizleyemedi ve başını ellerinin arasına alarak şaşkınlık içerisinde büyük bir sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jonathan David, Burak Yılmazı'ın jeneriklik golünden övgüyle bahsetti ve "Böyle bir golü görünce bu şekilde tepki vermeniz son derece normal." ifadelerini kullandı.

JONATHAN DAVID, BURAK YILMAZ'IN GOLÜNÜ VE O ANLARI ŞÖYLE ANLATTI

"Bu galibiyetle birlikte şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Ligin bitimine iki hafta var ve biz şampiyonluk için çok büyük bir adım attık. Maçın hemen başında gol atmayı beklemiyorduk ancak bunu başardık. Bu da bizi rahatlattı. Burak Yılmaz'a gelince, inanılmaz bir gol attı... Hem de sol ayağıyla... Vay canına... Golü resmen ağır çekimde gördüm. Topun kaleye nasıl girdiğini anbean izledim. Böyle bir golü görünce bu şekilde tepki vermeniz son derece normal..."

AKILLARA LAMELA'NIN GOLÜ VE REGUILON'NIN TEPKİSİ GELDİ

Premier Lig'de Mart ayında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 2-1 mağlup ederken Tottenham'ın Arjantinli futbolcusu Erik Lamela, inanılmaz bir gol atarak maça damgasını vurmuştu.

Reguilon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Lucas'ın pasıyla buluşan Lamela, bekletmeden 'rabona' vuruşu yapmış ve topu Thomas Partey'in bacakları arasından geçirerek ağlarla buluşturmuştu.

Golün ardından Tottenham'da Sergio Reguilon'un verdiği tepki de dikkat çekmişti. Reguilon, takım arkadaşının attığı gole tüm futbolseverler gibi inanamazken iki elini kafasına götürerek şaşkınlığını gizleyememişti.





LAMELA BUNU DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Arjantinli futbolcu, 2014 yılında yine Tottenham forması giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras Tripolis takımına karşı oynanan maçta da rabona ile bir gol atmıştı. O golün ardından da takım arkadaşı Vertonghen, tıpkı Reguilion gibi iki elini kafasına götürüp Lamela'nın attığı gole tepkisini göstermişti.

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