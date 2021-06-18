MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Burak ve Yusuf'un takım arkadaşı Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
GeriFutbol Son dakika: Burak ve Yusuf'un takım arkadaşı Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Burak ve Yusuf'un takım arkadaşı Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Burak ve Yusuf'un takım arkadaşı Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in futbolcusu Reinildo Mandava, ülkesi Mozambik'te saldırıya maruz kaldı.

Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reinildo Mandava'nın dün Mozambik'te saldırıya uğradığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Fransız basınındaki haberlerde, Reinildo'nun tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı aktarıldı.

Son dakika: Burak ve Yusufun takım arkadaşı Reinildo, ülkesi Mozambikte saldırıya uğradı

Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.

Son dakika: Burak ve Yusufun takım arkadaşı Reinildo, ülkesi Mozambikte saldırıya uğradı

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi