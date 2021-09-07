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GeriFutbol Son dakika: Burak Kapacak için transfer teklifi iddiası! Lisansı daha dün çıkmıştı... Fenerbahçe'nin kararı...
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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Burak Kapacak için transfer teklifi iddiası! Lisansı daha dün çıkmıştı... Fenerbahçe'nin kararı...

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Fenerbahçe'de lisansı dün çıkan Burak Kapacak için Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın kiralama girişiminde bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe ise Burak Kapacak'ı göndermeyi düşünmü,yor.

Süper Lig ekiplerinden Altay, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçeli genç sol kanat Burak Kapacak’ı gündemine aldı. DHA'nın haberine göre İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Burak konusunda Fenerbahçe’nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11’inci takviyesini yapmış olacak. 

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Fenerbahçe’de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu geçen sezon Bursaspor’da 7 gol, 7 asistle oynamıştı. Bu arada Altay yönetiminin Polonyalı bir oyuncuya teklif sunduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

FENERBAHÇE GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'den edinilen bilgiye göre Sarı-lacivertli kulüp, Burak Kapacak'ı herhangi bir takıma göndermeyi düşünmüyor.

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