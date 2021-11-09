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Son Dakika: Burak İnce Bundesliga'nın yolunu tuttu! Altınordu'dan Avrupa'ya bir transfer daha...

#Burak İnce#Arminia Bielefeld#Altınordu
Son Dakika: Burak İnce Bundesliganın yolunu tuttu Altınordudan Avrupaya bir transfer daha...

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun 17 yaşındaki futbolcusu Burak İnce, Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e transfer oldu. Burak İnce, Ocak ayında yeni takımına katılacak.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun son dönemdeki en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Burak İnce, önemli bir transfere imza attı ve Bundesliga'nın yolunu tuttu.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan Sevilla, Bayer Leverkusen ve Monza gibi takımların da kadrosuna katmak istediği 17 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla resmi sözleşme imzaladı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Burak İnce, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamada hedefinin Avrupa olduğunu söylemiş ve "Önce Altınordu'da düzenli olarak forma giymek, ondan sonra Avrupa'da oynamak istiyorum. Almanya ve İspanya ilgimi çeken ligler. İnşallah oralarda da oynarım" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Burak İnce Bundesliganın yolunu tuttu Altınordudan Avrupaya bir transfer daha...

18 YAŞINI DOLDURUNCA TAKIMA KATILACAK

19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 Ocak'ta 18 yaşını dolduracak olan Burak, bu tarihten sonra yeni takımına katılacak. Başarılı futbolcu Bielefeld'de 17 numaralı formayı giyecek.

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Altınordu da yaptığı açıklamada, "Öz kaynak sistemimizden yetişen bir gencimizi daha Avrupa’ya yollamanın gururunu yaşıyoruz. Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

SON 1 YILDA 3. TÜRK

Burak İnce böylece, Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz'ın ardından yakın tarihte Bundesliga'ya transfer olan 3. Türk futbolcu oldu.

Son Dakika: Burak İnce Bundesliganın yolunu tuttu Altınordudan Avrupaya bir transfer daha...

"SAYISIZ TEKLİFE RAĞMEN BİZİ SEÇTİ"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Arminia Bielefeld Genel Müdürü Samir Arabi, "Avrupa'nın her yerinden gelen sayısız teklife rağmen, Burak'ın gelişimi için bir sonraki adımını bizimle atmaya karar vermesinden çok memnunuz. Burak ilk kez kendi ülkesi dışında yaşayacak ve futbol oynayacak. Umarım Arminia'ya uyum sağlayabilir. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la yapılan görüşmeler en başından bu yana mükemmel ve işbirliği içindeydi. Bu tavır için teşekkür ediyor ve Burak'ın gelişini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Takımın teknik direktörü Frank Kramer ise, "Burak çok çevik ve teknik olarak harika bir futbolcu. Müthiş bir yeteneğe sahip." diye konuştu.

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"KENDİMİ GELİŞTİRECEĞİME İNANIYORUM"

Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Burak İnce de, "Bundesliga Avrupa'nın 5 büyük liginden biri. Bielefeld genç oyunculara büyük önem veriyor. Burada aile ortamı gördüm ve çok iyi karşılandım. Kendimi burada daha da geliştireceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

THE GUARDIAN'IN LİSTESİNE GİRDİ

Burak İnce, İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian’da yer alan araştırmada gelecek vadeden 60 oyuncu arasında yer almıştı.

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Burak İnce’den Altınordu’nun son parlattığı yıldız diye bahsedilen haberde 17 yaşındaki oyuncu konusunda, "17 yaşında A Takım’da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi." bilgileri paylaşılmıştı.

MANİSASPOR’DA KEŞFEDİLDİ

Altınordu, Burak İnce’yi henüz 11 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk’ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak’ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez ay-yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım’da görev aldı. 15 yaşındayken attığı golle 1’inci Lig’de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya’da düzenlenen MTU Hallen Cup’ta 2018’de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi’yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.

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Bu sezon Altınordu formasıyla 12 maça çıkan Burak İnce, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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#Burak İnce#Arminia Bielefeld#Altınordu

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