Son Dakika: Burak Elmas'tan tam kapasite açıklaması! "Bedelini karşılamaya hazırız"

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Lokomotiv Moskova maçına tam kapasite seyirci alınması kararına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tam kapasite talebini reddetmesine rağmen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakaya yüzde yüz kapasiteyle seyirci alınacağını açıklamış ve ardından kulübe bazı yaptırımlar uygulanabileceği gündeme gelmişti.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aldığımız kararın birçok yaptırımı olabilir, biz bunları düşünerek kararı verdik. Türk futbolu için bugünkü maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarlarımızın, limit olmaksızın statta olmayı hak ettiğini düşündük. Ceza olursa da bedeli neyse bunu karşılamaya hazırız. Bu tür ortamları bekleyen bazı çakal arkadaşlar, birtakım yorumlar yapmış. Galatasaray'a haddinden büyük ceza vermek kolay değildir. Basit yorum yapan arkadaşları, yakından izleyeceğiz ve gerekirse en sert cevabı veririz."

"Sisteme uymak için değil, sistemi değiştirmek için geldik. Geçmiş sistemin ve hatalarının bir parçası olmayacağız. Türkiye'ye yakışır spor iklimi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İklimi yukarı çekme çabalarımız, Galatasaray'ın haklarını ezdireceğimiz anlamına gelmez. Nazik olduğumuz kadar, gerektiği yerde ciddi anlamda sert de davranmayı biliriz. Diğer camialar anlamakta zorluk çekebilir. Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir camiadır. Farklı fikirlerle beslenip doğruyu bulan bir kurumdur."

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"Sayın Remzi Sanver'in söylediği her kelime, benim kelimem sayılır. Ama Galatasaray'ın başkanı benim, resmi sözcümüz de bellidir. Kişilerin görüşlerini telafuz edecekleri yer de yönetim kuruludur. Ben veya Remzi Sanver'in söyledikleri, kulübümüzün resmi görüşüdür."

"Bütün başkanlarla konuşuyoruz. Kendi camiamızı rahatlatmak için diğer camianın taraftarlarının vidanında yaraya sebep oluyoruz. Bu da kavga ortamını büyütüyor. Aramızda konuşup sorunları halletme işini uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Nur Çebi ile de konuşuyoruz. Konu, benim yöneticilerimin veya herhangi bir Galatasaraylı'nın ne yapması gerektiğiyse bunu ben söylerim, kimsenin haddi değildir."

"Nezaketimiz, tevazumuz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray, gerekli üslupla gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez. Beşiktaş maçından sonra biz; üslubu değiştirmek adına, rakibin galibiyetine leke sürmemek adına Beşiktaş'ı tebrik edip haklı galibiyet dedik. Bunun için her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırım. Galatasaray, farklılık yaratır."

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"Herhangi bir kulübümüzün, hakemlerle ilgili sıkıntısı varsa MHK'ye beraber gidelim. Ama lütfen taraftarı sakinleştirmek için bu basit oyunlara başvurmayalım. Bunları kimse yemiyor. "Ahmet Nur Çebi'nin, son açıklamasındaki üslubu doğru bulmuyorum. Keşke öyle talihsiz bir açıklama yapmasalardı."