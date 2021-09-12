Son Dakika: Burak Elmas'tan Fatih Terim için flaş milli takım sözleri! "İzin vermeyiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in milli takımın başına geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Burak Elmas statta izleyemeyecek olmasına karşın Trabzon'a gittiğini belirterek, "Fatih hocamızın da desteğiyle yeni bir takım kuruldu. Trabzon'a takımımıza destek olmak için geldik. Cezalı olduğum için maçı statta izleyemeyeceğim ama bu, takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek" dedi.

Fatih Terim'in milli takıma gitmek istemeyeceğini söyleyen Elmas, "Düşüncemiz çok net. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Milli takıma hocamızı isterlerse izin vermeyiz, hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.