Son Dakika: Burak Elmas resmen açıkladı! Falcao, Feghouli, Morutan...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'yi kadroda düşünmediklerini açıklarken, Morutan için bir görüşme yapmadıklarını ve yapmayacaklarını ifade etti.

İşte Elmas'ın açıklamaları;

Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak.

Kulüpler ile aracı kullanmadan görüşüyorum. Halil Dervişoğlu için görüştüm. Kulübü bir karar vermedi henüz. Karar verince tekrar görüşeceğiz.

Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz.

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