Son Dakika | Burak Elmas, Galatasaray Başkanlığı'na adaylığını açıkladı!

Galatasaray'ın seçim kararı almasının ardından başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas oldu.

Burak Elmas, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." sözlerini kullandı.

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