Son Dakika: Burak Elmas açıkladı! Divan Kurulu'na neden katılmadı?

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’na katılmamasıyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel bir açıklama yaptı.

Elmas, şu ifadeleri kullandı:

“Divan başkanımız dün kendi riyaseti ile ertesi gün için bir olağanüstü divan toplantısı organize etmeye karar verdi ve bize bildirdi. Biz toplantının gerek duyurulması gerekse organizasyonu için tüm gerekenleri yaptık. Fakat alel acele ve bugüne kadar yürütmüş olduğumuz ilişkinin dışına çıkarak böyle bir olağanüstü toplantı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Divan Kurulumuzun bu kararı alma hakkı olduğu kadar, bu kadar kısa zaman içerisinde istişare yapmadan organize edilen bir toplantıya katılmama kararı da bizim hakkımızdır. Bu toplantıyı daha doğru şekilde organize etmeyi tercih edebilirlerdi. Bugüne kadar yapılan her toplantıya bizzat katıldım.”

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METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY'IN BAŞKANI YOK"

Divan Kurulu Toplantısı öncesi Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Burak Elmas'ı başkan olarak tanımadıklarını belirtti.

Burak Elmas'ın Galatasaray'ı rehin aldığını belirten Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır." dedi.

"BURAK ELMAS'IN GİZLİ AJANDASI VAR"

Dün yaptığı basın toplantısında Burak Elmas'ın yeni seçim tarihini açıklamayarak gizli ajandası olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Öztürk, "Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak sayın Eşref Hamamcıoğlu'yla beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan sayın Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini ve birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası ve gizli bir planları var. Bugün itibariyle bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır, müstafi başkandır." diye konuştu.

"ONU BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ"

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Burak Elmas'ın Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyerek kulübün en üst organını tanımadığını söyleyen sarı-kırmızılıların başkan adayı, "Biliyorsunuz bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı ve kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, onu başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün, kulübün en üst organı Divan Kurulu'nun toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Bunu yapanı da biz başkan olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU DA BURAK ELMAS'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı kulübü bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da Burak Elmas'ın Divan Kurulu'na gelmemesine sert tepki gösterdi.

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İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamaları;

"Bu kadar üzücü bir manzarayla karşılaşmadım bugüne kadar. Galatasaray bunu hak etmiyor ama bunun altında kalmayacağız. Galatasaray'ın bu durumu kenetlenerek atlatacağından şüphem yok. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Burak Elmas ve yönetimi samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim geldiğimiz noktayı görüyoruz. Burak Elmas bir ilizyonist gibi davranıyor kendisi şeffaf değil. Burak Elmas ve yönetimi genel kurulu kandırarak seçildiler! Şu utanç verici manzarayı unutmayın unutturmayın."

İBRA EDİLMEYENLER NEREDE?

"İbra edilmeyenler neredeler? Boş sandalyedeler! Genel kurul iradesine ipotek konmuştur. Acaba bu seçim süreci uzatılarak başkan adayları için mi uğraşıyorlar? Bu adaylar çıkarsa şimdiden şaibe altındadır. Biz bunun altında kalmayacağız. Sayın Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları; bu kadar istifa çağrısına rağmen neden kalmakta ısrar ediyorsunuz? Eğer bir taahhütleriniz varsa bizimle paylaşın! Kime ne söz verdiniz yerine getiremiyorsunuz!"