Son Dakika: Bunun adı vandallık! İngiltere'de kulübün defibrilatör setini parçaladılar... Hem de Christian Eriksen'in ölümden döndüğü maçtan birkaç saat sonra...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere'de Doğu Sussex'in Wealden Bölgesi'nde bulunan Buxted takımlarından Buxted FC, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in ölümden döndüğü Finlandinya maçının ardından akılalmaz bir saldırıya uğradı.

Kimliği açıklanmayan iki kişi, Danimarka - Finlandiya maçının son düdüğünün ardından Buxted FC tesislerine giderek defibrilatör setini parçaladı. Yerel saatle 00.51'de kulübe gelen saldırganlar, futbolcular için hayati öneme sahip defibrilatör setini duvardan sökerek paramparça etti.

Yalnızca birkaç saat önce Christian Eriksen'in hayatını kurtaran defibrilatör setine dakikalarca saldıran ikili, o esnada güvenlik kameralarına takıldı. Kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılan bu görüntüler, sosyal medyada 2.5 milyondan fazla görüntülenme aldı. Kulüpten yapılan söz konusu paylaşımda, saldırganları tanıyanların polise başvurmaları istendi.





🚨 PLEASE READ🚨



Last night at 12:50am, our defib was vandalised. It was caught on CCTV so if anyone has any information about who these two people are then please report it Sussex Police. The CAD Number is 551-13.06.2021. pic.twitter.com/GtWODkoedK — Buxted Football Club (@BuxtedFC) June 13, 2021

KULÜP BAŞKANI KONUŞTU

Skandal olayla ilgili açıklamalarda bulunan Buxted FC Başkanı Richard Turner, "Az önce bir insanın hayatını kurtaran ekipmana karşı yapılan bu saldırıyı izlerken iğrendim. Yenisi alınana dek kulübümüzde defibrilatör olmayacak. Bu da bir sürü hayat risk altında demek..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan gelen desteğe de değinen Başkan Turner, "Daha birkaç saat önce tüm dünya Christian Eriksen'in yaşadıklarını gördü. Bunu gördükten sonra bu yapılan nasıl normal karşılanabilir? Sosyal medyada bu açıdan muazzam bir alan. İnsanların birlik olunca başarabilecekleri inanılmaz." şeklinde konuştu.

Kulüpte herkesin gönüllülük esasına göre çalıştığını söyleyen Turner, "Kulüpteki her çalışan gönüllü. Şimdiye kadar başardığımız her şey için çok çalıştık. Ancak şimdi yeni bir defibrilatör almak için aramızda para toplamamız gerekecek. Bu gerçekten çok kalp kırıcı bir durum. Kızgın değilim üzgünüm" dedi.





We are investigating a report of a defibrillator being damaged and stolen at Buxted FC on 13 June.



A 17-year-old boy has been arrested on suspicion of causing criminal damage.



We're aware of a video circulating online and would ask the public not to post speculative comments. pic.twitter.com/a8eJbhQk8W — Sussex Police (@sussex_police) June 14, 2021

BİR SALGIRDAN TUTUKLANDI

Öte yandan Sussez Polisi, Buxted FC'nin defibrilatör setini parçalayan saldırganlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "17 yaşındaki bir erkek, hukuken cezai yaptırım gerektiren hasar verici fiil şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Sosyal medyada yayılan videodan haberdarız. Halkımızdan ricamız, spekülasyona sebep verecek yorum yapmaktan kaçınmalarıdır." denildi.

AMBULANS SERVİSİ ÖDÜNÇ DEFİBRİLATÖR VERDİ

Hizmet verdiği bölgeler arasında Sussex da bulunan Güney Doğu Yakası Ambulans Servisi, Buxted FC'ye defibrilatör bağışı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Birçoğunuz gibi biz de hafta soun Buxted FC'nin defibrilatörünün parçalanması karşısında şoke oldu. Toplumumuzun mağdur olmaması için bugün itibariyle bir adet defibrilatör setini Buxted FC'ye ödünç veriyoruz. İhtiyaçları olduğu süre boyunca kullanabilirler." denildi.

TARAFTARLAR BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından harekete geçen futbolseverler, çevrimiçi olarak bağış kampanyası başlattı. 3.000 £ toplanması gereken yardım kampanyasında kısa süre içerisinde 867 £'a ulaşıldı. Hedeflenen rakama ulaşılmasının ardından kulübe yeni bir defibrilatör seti alınacak ve Güney Doğu Yakası Ambulans Servisi'nden ödünç alınan set geri verilecek.

Like many of you, we were shocked to hear about the damage to the defib at #BuxtedFC over the weekend. To ensure the community don't suffer, we've today loaned the club a defib for as long as it's needed #communityresilience #defibrillator pic.twitter.com/Aesf2tYaAe — South East Coast Ambulance (@SECAmbulance) June 14, 2021

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor. Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR NASIL KULLANILIR?

OED / AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise “defibrilasyon” butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.

ERKEN DEFİBRİLASYONUN ÖNEMİ NEDİR?

Defibrilasyon, temel yaşam desteğinin bir parçasıdır; defibrilatör ile kalbe elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreşimleri sonlandırıp kalbin normal bir Şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir işlemdir. VF veya nabızsız VT’de 20-30 sn içinde uygulanan defibrilasyon % 100’e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık gecikme, başarı Şansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaşam şansı % 0’a yakındır. VF ya da nabızsız VT’li kardiyak arrestin gelişmesinden sonra defibrilasyona kadar geçen her bir dakikada ölüm oranı % 7-10 artmaktadır. Defibrilasyona daha geç başlanması durumunda hastanın kurtulma şansı da azalmakta; kardiyopülmoner resüsitasyon ve defibrilasyona ilk 10 dakikadan sonra başlanması durumunda ortalama her 250 hastadan sadece biri kurtarılabilmektedir.

HER YERDE OLMALI

Doçent Doktor Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından Christian Eriksen'i hayata döndüren tıbbi cihazı paylaşarak: "Eriksen'i hayata döndüren cihaz: Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürür. Stadlar ve havalimanlarında var ama insanların toplu olarak bulunduğu her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.