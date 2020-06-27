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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

Son Dakika | Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf küme düştü

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Son Dakika | Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf küme düştü
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Bundesliga'nın 34. ve son haftasında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf deplasmanda Union Berlin'e 3-0 yenilerek küme düştü. Werder Bremen ise Köln'ü 6-1 yenerek play-out oynamaya hak kazandı.

Bundesliga'da Paderborn'un ardından küme düşen ikinci takım Fortuna Düsseldorf oldu. Ligin 34. ve son haftasında Union Berlin'e yenilerek lige veda etti.

Son maçlar öncesi küme düşme ihtimali bulunan Werder Bremen ise Köln'ü 6-1 yenerek play-out oynamaya hak kazandı. Werder Bremen'e farklı galibiyeti Osako (2), Rashica, Füllkrug, Klaasen ve Sargent'in golleri getirdi.

-Gelecek sezon Avrupa'da oynayacak takımlar

Bayern Münih ve ligi ikinci bitiren Borussia Dortmund’un yanı sıra 3’üncü sıradaki Leipzig ve 4’üncü olan Borussia Mönchengladach gelecek sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Sezonu 5’inci sırada tamamlayan Bayer Leverkusen ve 6’ıncı sıradaki Hoffenheim gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak.

Wolfsburg ise 7’inci sırda yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nce mücadele etmek için eleme karşılaşmaları oynayacak.

-Gol kralı Lewandowski oldu

Bundesliga'da 2019-2020 sezonun gol kralı, rakip fileleri 34 kez havalandıran Bayern Münih’in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandwoski oldu.

Robert Lewandowski, 2014, 2016, 2018 ve 2019'dan sonra 5’inci kez gol krallığına ulaştı.

Lewandowski’yi 28 golle Leipzig’den Timo Werner ve 17 golle Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho takip etti.

Son Dakika | Bundesligada Fortuna Düsseldorf küme düştü

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