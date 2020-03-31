Son dakika: Bundesliga'da Corona virüsü sebebiyle bir erteleme daha!

Bundesliga CEO'su Christian Seifert'in açıklaması şu şekilde:

"Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Ligleri 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz ama bu Temmuz'a da sarkabilir. Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler. FIFA ile transfer tarihleri için de konuşacağız"





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