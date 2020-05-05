Son Dakika | Bundesliga başlıyor! Tarih belli oldu...

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 8 Mart'ta askıya alınan Bundesliga, 15 Mayıs'ta başlıyor.

Alman hükümeti, kademeli olarak normal hayata dönüş süreci kapsamında pandemi önlemlerini esnetme kararı almıştı. Bu karar kapsamında, futbol liglerinin kaldığı yerden devam edilmesine izin verildi.

Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak.

Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.

10 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı açıklanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

1. ve 2. Futbol Liglerinin yeniden başlaması konusunda Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) hazırladığı "test ve hijyen tasarısına" Çalışma Bakanlığı onay vermişti.

Redaktionsnetzwerk'in haberinde, Çalışma Bakanlığının, statlardaki iş güvenliğini değerlendirerek maçların seyircisiz oynanmasına yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Rheinische Post gazetesinin haberinde de eyaletlerin spor bakanlarının yaptıkları toplantıda, 1. ve 2. Futbol Liglerinin mayıs ortasında veya sonunda yeniden başlayabileceği yönünde olumlu sinyallerin verildiği ifade edilmişti.

Çalışma Bakanlığının ve eyaletlerin spor bakanlarının değerlendirmelerinin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda aktarılacağı kaydedilmişti.





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!