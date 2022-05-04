Son Dakika: Bülent Uygun dolandırıldı! Kendi eşini bile kandırmış... İşte giden para...

Haberin Devamı

Kendisini DNA uzmanı olarak tanıtan ve televizyonlarda yayınlara çıkan Ulaş Birihan'ın aralarında ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un da olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Ulaş Birihan, Bülent Uygun'la FIFAmenajeri Cem Şimşek vasıtasıyla tanıştı. Görüşmeler esnasında Ulaş Birihan kendisini üst düzey siyasilere yakın bir kişi olarak tanıttı. Hatta bununla da yetinmeyerek Milli Emlak Genel Müdürünün akrabası olduğunu bile söyledi. Önemli isimleri zikredip güven sağladı. Genel Müdürlüğe ait arsaların ihale yoluyla satılacağını, kendisinin de satın almak isteyenlere yardımcı olabileceğini aktardı.

GÜVEN VERİP BİNLERCE LİRAYI ELDEN ALMAYI BAŞARDI

Haberin Devamı

Sohbet üzerine Cem Şimşek bu durumu eski millî futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun ile Halit Olkan isimli bir arkadaşına aktardı. 3 isim de Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir arsayı almak üzere ihaleye girmek istediler. Hatta o dönem Katar'da futbol antrenörlüğü yapan Bülent Uygun işlerini arkadaşı Kaffar Karademir aracığıyla yürüttü. Ulaş Birihan sözde arkadaşlık yaptığı isimleri Karasu'ya götürüp arsayı gösterdi. Güven pekiştirmek için arsanın konumuna dair bir takım belgeler de sundu. Bunun üzerine 3 isim de Ulaş Birihan'ın yönlendirmesiyle arsa ihalesine girmek için 100'er binden toplam 300 bin lirayı elden teslim ettiler. Satış sürecinde ise kendilerine dışarıda beklemelerini söyleyip bir müddet sonra paraların yatırıldığını gösterir makbuzlarla birlikte geri döndü.

BÜLENT UYGUN'A İKİNCİ VURGUN

Bu olaydan 4-5 ay sonra arsa sahibi olacaklarına inanan mağdurlara "vergi affı geldiği için kişi başı 50 bin lira ödeme yapılması yeterli, daha az maliyete arsayı temin edeceğim" diyen Ulaş Birihan'a yine elden 160 bin lira daha ödeme yapıldı. Bununla da yetinmeyen dolandırıcı Bülent Uygun'a Büyükçekmece ve Çeşme'de bulunan iki ayrı arsayı alması için de telkinde bulundu. İkna da etti. Uygun arkadaşları aracılığı ile yine elden 125 bin dolar ve 88 bin 850 lirası bankadan olmak üzere toplam 488 bin 850 lira daha para verdi.

Haberin Devamı

EŞİNİ BİLE DOLANDIRMIŞ



Mağdurlar geç de olsa yaptıkları araştırma üzerine Ulaş Birihan'ın başkalarını da dolandırdığını öğrenmeleri üzerine şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin eşinin evini satarak onu bile dolandırmasının dışında aynı yöntemle onlarca kişiyi daha dolandırıp hakkında davalar olduğu belirlendi.

DNA UZMANLIĞI DA SAHTE ÇIKTI



Dolandırıcılıklar bununla da bitmemişti. Savcılık, şüphelinin kendisini DNA uzmanı olarak tanıttığını ancak bir firmada çalıştığını belirledi. Ama savcılığın asıl önemli belirlemesi şüphelinin bu sektöre dair de uzmanlığı bulunmadığı ve firmadaki doktoru da zarara uğrattığıydı. Bu nedenle de hakkında soruşturma olduğu dahası DNA mukayesesi faaliyetlerine ilişkin de dolandırıcılık yaptığı için ayrıca davaları bulunduğu belirlendi.

Haberin Devamı

UYGUN'A EV VERDİM DEDİ ASILSIZ ÇIKTI

Savcılık, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yazışma yaptı. Yazışma sonucu şaşırtmadı çünkü mağdurlar adına hiçbir işlem yapılmamıştı. Ayrıca mağdurlara verdiği makbuz ve sözleşmelerin de sahte olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılık yapmadığı iş kolu kalmayan Ulaş Birihan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ancak mağdurların arsa alım talebi için akrabalarıyla görüşüp mağdurlardan da bir miktar para aldığını belirtti. Bülent Uygun'a ise ev verdiğini iddia etti. Ancak tapu müdürlüğü Uygun'a devredilmiş bir taşınmaz bulunmadığını belirledi.

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ DOLANDIRICILIK VURGUSU



Tüm bu yaşananların ardından sırra kadem basan Ulaş Birihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık ise, "üst düzey yöneticilerle yakın ilişki içinde olduğunu ileri sürüp paralar aldı, sahte belgelerle müştekileri dolandırdı" diyerek hayretler uyandıran dolandırıcılığı gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

KAYIP MİLYONLARCA LİRA 26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Bülent Uygun'un toplamda 638 bin 850 lira ve 125 bin dolar olmak üzere 2 milyon 481 bin lira, Cem Şimşek'in 150 bin TL ve müşteki Halit Olkan'ın 160 bin lira kayıp yaşadığını kaydeden savcılık şüpheli hakkında, "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.