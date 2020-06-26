Son Dakika | Bülent Korkmaz'dan Beşiktaş maçı sonrası tepki: 'Kırmızı kartmış'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Bülent Korkmaz'ın açıklamaları;

11'e 11 oynarken oyun tamamen istediğimiz gibiydi. Öne geçecek pozisyonu kaçırdıktan sonra 10 kişi kaldık. Beşiktaş'a karşı eksik kalırsanız kazanma şansınız zora giriyor.

KIRMIZI KARTMIŞ

Biz 10 kişi kaldık ama bana söylenen, Domagoj Vida'nın pozisyonu da kırmızı kartmış. Yorumcular değerlendirecektir