Son Dakika | Bülent Korkmaz istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

İŞTE BÜLENT KORKMAZ'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

Kamuoyunun Dikkatine

Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbirzaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur.

Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil 'bu takım kümeye düştü' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım.

Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferlerini gerçekleştirdik.

En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrafor transferin de onayım ve bilgim

dışında transferin gerçekleşmesidir.

Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılardilerim.

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