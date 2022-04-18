Son Dakika: Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi! Son durumu...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, bu sabah saatlerinde lüks marka spor aracıyla antrenmana giderken trafik kazası geçirdi.

Ada basınında yer alan haberlerde, Portekizli futbolcunun ve araçtaki diğer yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yalnızca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun bugünkü antrenmana katılmasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.

Salı akşamı Liverpool ile oynanacak mücadele öncesinde bugün düzenlenecek olan basın toplantısında konuşacak olan teknik direktör Ralf Rangnick'in oyuncusunun son durumuna ilişkin net bir açıklama yapması bekleniyor.

MONTERO DA KAZA SONRASI İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, geçtiğimiz hafta trafik kazası geçirmiş ve herhangi bir yara almamasının ardından antrenmana çıkmıştı.

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Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero’nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu.

Montero'nun aracında ailesinin de bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

İspanyol savunmacı takımla birlikte saat 11.00'de gerçekleşen antrenmana da katıldı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Kulübü, Montero'nun kazasına ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir Trafik Kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero’nun sağlık durumu iyi olup antrenmana katılmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.