Son Dakika: Bruma, Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'da!

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Fenerbahçe'nin, kiralık olarak transferi konusunda kulübü PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardığı Bruma, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmaları sürdüren Sarı lacivertliler, ilk olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katarken bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak transfer etti.

Portekiz’in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na ulaşan 27 yaşındaki kanat oyuncusuna, Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Portekizli oyuncu, taraftarların fotoğraf çektirme ve forma imzalatma isteklerini geri çevirdi. Bruma daha sonra kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Daha önce Galatasaray’da da forma giyen Bruma’nın yarın sağlık kontrollerinden geçmesi, sonrasında da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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BRUMA'NIN KARİYERİ

1994 doğumlu olan Bruma, ismini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda duyurdu. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bruma, aynı transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a geldi.

Yeteneğiyle taraftarın sevgilisi olan Bruma, Portekiz Milli Takımı'na kadar yükselen Bruma beklenen yükselişi gösterip büyük bir transfer yapamadı. 2015/16 sezonunu Real Sociedad'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Bruma, 2019 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle şu andaki takımı PSV'ye imza attı. 2020/21 sezonunu Olympiakos'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, geride kalan sezonu PSV'de geçirdi.

Geçen sezon toplam 46 maça çıkan Bruma, 10 gol 4 asist üretti. Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol atıp 21 asist yaptı.