Son Dakika: Brezilya'da işler Vitor Pereira için iyi gitmiyor!

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta da beklentilerin uzağında kaldı.

Son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olan Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians elendi. Sao Paulo'nun finaldeki rakibi ise Palmeiras oldu.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Portekizli teknik adamla birlikte 6 resmi müsabakaya çıkan Corinthians, 2 kez sahadan galip ayrılırken 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Brezilya temsilcisi bu 6 maçlık periyotta 1 kez de beraberlik elde etti.

VITOR PEREIRA'DAN SONRA CORINTHIANS

Sao Paulo 1-0 Corinthians

Corinthians 5-0 Ponte Preta

Palmeria 2-1 Corinthians

Novorizontino 0-1 Corinthians

Corinthians 1-1 Guarani

Sao Paulo 2-1 Corinthians

Haberin Devamı

FATURA PEREIRA'YA KESİLEBİLİR

Spor yazarı Rodolfo Rodrigues, Corinthians'ın Sao Paulo karşısında aldığı mağlubiyetin sorumlusu olarak Vitor Pereira'yı gösterdi ve Portekizli teknik adamın taktiksel tercihlerini eleştirdi.

Rodrigues, "Corinthians'ın Sao Paulo karşısında aldığı mağlubiyet doğrudan, geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen ve ilk maçında yine Sau Paulo'ya yenilen Vitor Pereira'ya yazar. Bugünkü maça tamamen farklı bir dizilişle başladı. Portekizli çalıştırıcının tarzında yaratıcılık eksiği var." dedi.