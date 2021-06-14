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Son Dakika: Brezilya, Copa America'nın açılışını galibiyetle yaptı
Brezilya, Venezuela'yı 3-0 mağlup ederek Copa America'ya galibiyetle başladı.
Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı Copa America 2021'in açılış maçında Brezilya, Venezuela'yı 3-0 yendi.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Marquinhos, Neymar ve Gabigol kaydetti.
Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Sambacılar, Copa America'ya 3 puanla başladı.
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