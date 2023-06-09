Son Dakika: Brezilya basını duyurdu: Enner Valencia Fenerbahçe'de son maçına çıkıyor! Teklifi kabul etti...

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Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamayan Enner Valencia’nın İnternacional ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

Brezilya’dan Globo Esporte’de yer alan habere göre; 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu Fenerbahçe ile son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya’ya gidecek.

Valencia, Fenerbahçe’den 3 yıllık ve 2.5 milyon Euro’nun üzerinde kontrat istemiş ancak Fenerbahçe, 2+1 yıllık kontrattan fazlasını vermeye yanaşmamıştı.

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Diario Ole Ecuador'a konuşan Valencia'nın temsilcisi Chalo Vargas, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

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FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Sarı Lacivertliler en son 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de gol kralı çıkarmıştı. Fenerbahçe forması altında Süper Lig’de gol kralı olan son isim Alex de Souza’ydı. Enner Valencia, 12 yıl sonra 29 golle Fenerbahçe'nin Süper Lig'de gol kralı olan ismi oldu.

Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza’nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kıran Enner Valencia, ‘sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu’ rekorunu da egale etti.

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla, çıktığı 47 maçta 33 kez ağları havalandırırken, 7 gol pası verdi.

JESUS'UN GÖZDESİ OLDU

Sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Enner Valencia attığı gollerle takımda en dikkat çeken isimlerin başında geldi. Sarı-lacivertli formayla 3. sezonunu yaşayan Ennner Valencia, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bıraktı. Teknik Direktör Jorge Jesus’un da en çok forma verdiği isimlerden oldu.

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