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Son Dakika: Brentford - Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!

#Manchester United#Koronavirus#Brentford
Son Dakika: Brentford - Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

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İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanacak Brentford - Manchester United maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu akşam 22.30’da oynanması planlanan Brentford-Manchester United müsabakasının Manchester temsilcisinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

Manchester United, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti.

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#Manchester United#Koronavirus#Brentford

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