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GeriFutbol Son Dakika | Bournemouth ve Watford, Premier Lig'e veda etti!
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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2020 - 19:59,Son Güncelleme:

Son Dakika | Bournemouth ve Watford, Premier Lig'e veda etti!

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Son Dakika | Bournemouth ve Watford, Premier Lig'e veda etti!
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Premier Lig'de son hafta maçları tamamlandı. Watford ve Bournemouth, Norwich City'nin ardından lige veda eden takımlar oldu. Ligi 3 ve 4. sıralarda bitiren Manchester United ve Chelsea de Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı.

Premier Lig'de son hafta maçlarının ardından Watford ve Bournemouth, Premier Lig'e veda etti.

Çaplar Söyüncü'nün takımı Leicester City'i 2-0 mağlup eden Manchester United ve Wolverhampton'ı yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.

Daha önce Watford'un küme düşmesi ve Liverpool ile Manchester City'nin de Devler Ligi'ne katılması kesinleşmişti.

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