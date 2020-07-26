Son Dakika | Bournemouth ve Watford, Premier Lig'e veda etti!

Premier Lig'de son hafta maçlarının ardından Watford ve Bournemouth, Premier Lig'e veda etti.

Çaplar Söyüncü'nün takımı Leicester City'i 2-0 mağlup eden Manchester United ve Wolverhampton'ı yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.

Daha önce Watford'un küme düşmesi ve Liverpool ile Manchester City'nin de Devler Ligi'ne katılması kesinleşmişti.