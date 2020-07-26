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Son Dakika | Bournemouth ve Watford, Premier Lig'e veda etti!
Premier Lig'de son hafta maçları tamamlandı. Watford ve Bournemouth, Norwich City'nin ardından lige veda eden takımlar oldu. Ligi 3 ve 4. sıralarda bitiren Manchester United ve Chelsea de Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı.
Premier Lig'de son hafta maçlarının ardından Watford ve Bournemouth, Premier Lig'e veda etti.
Çaplar Söyüncü'nün takımı Leicester City'i 2-0 mağlup eden Manchester United ve Wolverhampton'ı yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.
Daha önce Watford'un küme düşmesi ve Liverpool ile Manchester City'nin de Devler Ligi'ne katılması kesinleşmişti.
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