Son Dakika: Boupendza'yı paylaşamıyorlar! Fenerbahçe transferi bitirecekken Avrupa devleri...

Spor Arena Dış Haber - Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'ya Türkiye dışında Avrupa ekiplerinin de ilgisi devam ediyor.

Geçen sezonun devre arasında Rus ekibi Krasnodar ile anlaşma noktasına gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu golcüyle Fenerbahçe de ilgileniyordu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

MESUT ÖZİL HAYRANI

Daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Mesut Özil'e hayran olduğunu söyleyen Boupendza transferinde yeni gelişmeler yaşandı.

Gabon medyasında yer alan habere göre; Boupendza ile Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya Serie A'dan Atalanta ve Fiorentina, Fransa Ligue 1'den Olympique Lyon ve Premier Lig ekibi Watford'un ilgilendiği belirtildi.

KARİYERİ İÇİN KRİTİK BİR SÜREÇTE

Bu kulüplerin yanı sıra İskoç ekibi Celtic'in de Boupendza ile ilgilendiği ve hücum bölgesi transferinde ilk aday olarak belirlediği ifade edildi.

25 yaşındaki forvetin kariyeri için kritik bir karar aşamasında olduğu belirtilen haberde, Boupendza'nın kariyer planlamasını kısa sürede yapacağı kaydedildi.

HATAYSPOR TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Nihat Tazearslan, Gabonlu futbolcuları Aaron Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını aktarırken, transfer teklifleri geldiğini doğruladı.

İstedikleri paranın verilmesi halinde transfere onay vereceklerini belirten Tazearslan, "Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok. Çok iyi bir futbolcu, tam bir gol makinesi, gol kralı oldu. Oyuncumuz bizimle kalırsa üzülmeyiz. Boupendza'nın takımda kalması durumda yine gol kralı olacağını düşünüyorum, bu kez iki katına satarız inşallah." diye konuştu.

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 38 maçta forma giyen Aaron Boupendza, 22 gol atıp 1 de asist yapmıştı.