Son Dakika: Boupendza'nın transferi için resmi teklifi duyurdular! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Spor Arena Dış Haber - Süper Lig'de bu sezon etkili bir performans sergileyen ve kaydettiği 22 golle "Gol Kralı" unvanını alan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Başarılı futbolcunun ülkesi Gabon'da yer alan iddialara göre; İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic, Boupendza ile yakından ilgileniyor. Şampiyonluğu Rangers'a kaptıran Celtic'in, 25 yaşındaki futbolcu için Hatayspor'la görüşmelere başladığı ifade edildi.

Celtic'in Boupendza'nın bonservisi için Hatayspor'a ilk etapta 6.5 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi. Hatayspor'un Boupendza için 8 milyon euronun altından gelen teklifleri kabul etmeme kararı nedeniyle İskoç ekibinin teklifini 8 milyon euro civarına çıkaracağı kaydedildi.

Hatayspor'un Boupendza'nın gidişine izin vereceği ancak talep ettikleri bonservis bedelinden düşük bir bedeli kabul etmeyecekleri belirtildi.

DEVRE ARASINDA RUSYA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Gabonlu oyuncuya Rus ekibi Krasnodar talip olmuş ve Hatayspor'la büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı ancak Boupendza, Avrupa'da daha büyük bir ligde oynamak istediği için Rusya'ya gitmeyi reddetmişti.

HATAYSPOR "RESMİ TEKLİF YOK" DEMİŞTİ

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Şu an için herhangi bir teklif yok. Hatayspor'a hizmet etmeye devam edecekler. Önümüzdeki dönemde bizimle kalmak istediklerini herkes söylüyor. Onursal başkanımız da açıkladı. Boupendza'nın transferiyle ilgili bir limit koymuştuk. Bu limiti veren olursa ve oyuncumuz da isterse transfer edebiliriz. Tesislerimizin yapılması ve çeşitli ihtiyaçlarımızla ilgili böyle bir düşüncemiz var ama Boupendza, devam etmek isterse aynı şekilde devam ederiz" diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEDİ

Boupendza için devre arası transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girmiş ve özellikle sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olduğu dönemde Hatayspor'a ciddi bir teklif yapmıştı ancak Akdeniz ekibi bu teklifi geri çevirmişti.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Süper Lig'in iki dev ekibinin teklifini doğrularken, "Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var. Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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