Son Dakika | Borussia Dortmund'da Lucien Favre dönemi sona erdi!
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Alman Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, evinde Sturrgart'tan aldığı 5-1'lik mağlubiyet sonrası İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile yolları ayırma kararı aldı.
Dortmund'un teknik direktörlüğünü ise sezon sonuna kadar Edin Terzic yapacak. Terzic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.
Bild'in haberine göre karar kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.
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