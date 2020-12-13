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Futbol
Haber Giriş: 13.12.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Borussia Dortmund'da Lucien Favre dönemi sona erdi!

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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Alman Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, evinde Sturrgart'tan aldığı 5-1'lik mağlubiyet sonrası İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile yolları ayırma kararı aldı.

Dortmund'un teknik direktörlüğünü ise sezon sonuna kadar Edin Terzic yapacak. Terzic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. 

Bild'in haberine göre karar kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

Son Dakika | Borussia Dortmundda Lucien Favre dönemi sona erdi

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