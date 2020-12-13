Son Dakika | Borussia Dortmund'da Lucien Favre dönemi sona erdi!

Alman Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, evinde Sturrgart'tan aldığı 5-1'lik mağlubiyet sonrası İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile yolları ayırma kararı aldı.

Dortmund'un teknik direktörlüğünü ise sezon sonuna kadar Edin Terzic yapacak. Terzic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.

Bild'in haberine göre karar kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.