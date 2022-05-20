Son dakika: Borussia Dortmund'da Haaland'ın ardından Marco Rose ile de yollar ayrıldı

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Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon Bayern Münih'in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund'da Erling Haaland'ın ardından teknik direktör Marco Rose ile de yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada sezon sonu değerlendirmesi için düzenlenen, teknik direktör Marco Rose, sportif direktör Michael Zorc, CEO Hans-Joachim Watzke, yeni spotrif direktör Sebastian Kehl ve danışman Matthias Sammer'in katıldığı toplantının ardından Marco Rose ile yolların ayrılması yönünde karar alındığı ifade edildi.

Karar sonrası konuşan CEO Hans-Joachim Watzke; "Bizim için zor bir gün. Ortak ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdik ve bir karar alındı. Çeşitli sebeplerden ötürü istemediğimiz sonuçlar aldığımız bir sezon geride kaldı. Neleri yanlış yaptığımıza baktık." dedi.

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Marco Rose ise; "Çok farklı konuyla dolu bir sezonu geride bırakmamıza rağmen ben bu serüvenden memnun oldum. Toplantı sırasında yöneticilerin %100 benimle olmadığını gördüm. Bu sebeple de anlaşmamızı sonlandırmaya karar verdik." diye konuştu.

Marco Rose'nin yanı sıra ekibinde bulunan Alexander Zickler, Rene Maric ve Patrick Eibenberger ile de yollar ayrıldı.

Dortmund'da yaprak dökümü

Borussia Dortmund, sezonun sona ermesiyle futbolcuları Erling Haaland, Axel Witsel, Marcel Schmelzer, Marwin Hitz, Reinier, Marin Pongracic, Axel Zagadou ve Roman Bürki'ye veda etti.

Ayrıca 44 yıldır kulübe hizmet eden sportif direktör Michael Zorc da kulüpten ayrıldı.

Marco Rose'nin Dortmund istatistikleri

Sezon başında göreve gelen 45 yaşındaki Alman teknik adam, takımın başında toplam 46 resmi maça çıktı, 27 galibiyhet alıp 15 yenilgi tattı.

Bundesliga'da ise 34 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Rose'nin lig ouan ortalaması 2.03 oldu.

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Edin Terzic göreve gelebilir

Marco Rose ile yollarını ayıran Borussia Dortmund'da görev için ismi ilk geçen isim Edin Terzic. Daha önce yardımcı antrenör ve geçici teknik direktör olarak kulüpte görev yapan Terzic, geçen sezonun başında Rose'nin göreve gelmesiyle takımdan ayrılmıştı.