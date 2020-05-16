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GeriFutbol Son dakika | Borussia Dortmund'da Giovanni Reyna ısınırken sakatlandı
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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 16:48,Son Güncelleme:

Son dakika | Borussia Dortmund'da Giovanni Reyna ısınırken sakatlandı

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Son dakika | Borussia Dortmund'da Giovanni Reyna ısınırken sakatlandı
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Corona virüs (koronavirüs) sonrası geri dönen Bundesliga'da evinde Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Dortmund, henüz ilk maçta Giovanni Reyna'yı sakatlığa kurban verdi.

Koronavirüs (corona virüsü) salgını nedeniyle Avrupa'da liglere verilen aranın ardından geri dönüşü yapan ilk büyük lig Bundesliga oldu. 26. haftanın önemli maçında Borussia Dortmund, Ruhr Derbisi'nde Schalke 04'ü ağırlıyor.

Ev sahibi ekip daha maç başlamadan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayacağı açıklanan Giovanni Reyna, ısınırken sakatlandığı için yerini Thorgan Hazard'a devretmek zorunda kaldı.

Son dakika | Borussia Dortmundda Giovanni Reyna ısınırken sakatlandı

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