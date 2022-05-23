Son Dakika: Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı resmen açıkladı! 4 yıllık imza ve 10 milyon Euro iddiası...

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln forması giyen Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Alman devine imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Salih Özcan, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

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10 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI

Borussia Dortmund’un milli oyuncu için 10 milyon Euro’ya yakın bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia ediliyor.

KÖLN'DE NE YAPTI?

Salih Özcan, Köln formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

MİLLİ TAKIMDA GÖREV BEKLİYOR

24 yaşındaki yıldız oyuncu, gözünü Haziran ayında A Milli Takım’ın oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarına dikti.

Daha önce Almanya U21 formasını giyen ve 12 maçta 1 gol atan Salih Özcan, A Milli Takım tercihi olarak Türkiye'yi seçmişti. Genç yıldız adayı, Mart ayında İtalya ile oynanan özel maçta ay-yıldızlı forma ile ilk müsabakasına çıkmıştı.

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SALİH ÖZCAN KİMDİR?

11 Ocak 1998 tarihinde Almanya, Köln'de dünyaya gelen Salih Özcan'ın anne ve babası Almanya'ya işçi göçüyle giden kafileler arasında yer almaktadır. Köln'de doğması nedeniyle Alman pasaportu olan Türk asıllı futbolcu, futbol kariyerine Köln'ün amatör takımı West Köln'de başlamıştır. Salih Özcan, 2007 yılında ülkenin en güçlü takımları arasında gösterilen FC Köln tarafından fark edilmiş ve daha 9 yaşındayken FC Köln tarafından takıma transfer edilmiştir.

Uzun yıllar FC Köln'ün altyapısında forma giyen ve merkez orta sahadaki başarısı sebebiyle Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynayan Özcan, Almanya U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 ve U-21 takımlarına seçilmiştir.

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Özellikle U-21 takımında oynarken şimdilerde A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz'un önderlik ettiği Özcan; performansıyla da Kuntz tarafından takdir edilmiştir.

Salih Özcan, Milli Takım kariyeri haricinde, 2016 yılında yani henüz 18 yaşındayken FC Köln ile profesyonel kontrat imzalamıştır ve ilk resmi maçına da aynı tarihlerde çıkmıştır.

3 yıl boyunca aynı ekipte forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekibi Holstein Kiel'de oynayan Özcan, Kiel'deki oyunuyla değerine değer katmıştır. 2020 itibariyle takımına geri dönen Salih Özcan'ın gelişiminden memnun kalan Köln teknik heyeti de, onu düzenli olarak 11'e dahil etmiştir.

Bu sezon, Almanya Kupası ve Bundesliga'da 28 maça çıkan Salih Özcan, 2 gol atmış ve 1 kez asist yapmıştır. Transfermarkt'e göre piyasa değerini bu yıl 7 milyon euroya kadar yükselten Salih Özcan'ın, Köln'le kontratı 2023 yılına kadar devam sürecektir.

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Son olarak hem Almanya Milli Takım'dan hem de A Milli Takımı'mızdan teklif alan Salih Özcan, tercihini A Milli Takım'dan yana yapmıştır.