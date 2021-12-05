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Son Dakika: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı sonrası hakeme sert tepki! 'Şikeye adı karışan hakem atanıyorsa...'

#Jude Bellingham#Borussia Dortmund#Bayern Münih
Son Dakika: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı sonrası hakeme sert tepki Şikeye adı karışan hakem atanıyorsa...

Bundesliga'nın 14. haftasının en önemli maçında Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederken maçın hakemi Felix Zwayer'in verdiği kararlar büyük tartışma yarattı. Dortmund'lu Jude Bellingham, maçtan sonra en sert tepkiyi gösteren isim olurken Zwayer'in yıllar önceki şike skandalına adının karışmasına vurgu yaptı.

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Almanya Bundesliga'nın en önemli maçında Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederken, hakem Felix Zwayer'in 74. dakikada verdiği penaltı kararı mücadeleye damga vurmuştu.

Karşılaşmanın 74. dakikasında köşe vuruşu kullanan Bayern Münih'te Gnabry'nin altı pasa gönderdiği topu Dortmund savunması uzaklaşmıştı. Kısa süre sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Zwayer, penaltı şüphesiyle pozisyonu izledi.

Hummels'in topa elle müdahale ettiğine karar veren Felix Zwayer, penaltı noktasını gösterdi. Dortmund cephesi karara uzun süre itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

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77. dakikada topun başına geçen Lewandowski topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Karşılaşma sonrası Dortmund cephesinden en sert tepki, İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'dan geldi.

"ŞİKEYE KARIŞAN HAKEM EN ÖNEMLİ MAÇA ATANIYORSA..."

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Zwayer'in geçmiş yıllarda isminin şike skandalına karışmasına vurgu yapan Bellingham, "Bence pozisyon penaltı değildi. Hummels topa bakmıyordu bile. Bu tip birçok tartışmalı karar var maçta ama daha önce şikeye karışmış bir hakem, Almanya’nın en önemli maçına atanıyorsa, başka ne bekleyebilirsiniz ki?" ifadelerini kullandı.

Alman hakem Robert Hoyzer, 2005 yılında Bundesliga ve Bundesliga 2'deki maçların sonuçlarına etki ettiği ve bunun için de Hırvat mafyasıyla ortak çalıştığı ortaya çıkmıştı. Felix Zwayer de Hoyzer'in şike yaptığını bilmesine rağmen suskun kalmış ve bir maçta yanlı karar vermesi için 300 euro aldığı ortaya çıkmıştı.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bellingham'ın yaptığı açıklamaların ardından maçın hakem gözlemcisi Marco Haase, İngiliz futbolcu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya Futbol Federasyonu Kontrol Komitesi Başkanı Anton Nachreiner Bild'e yaptığı açıklamada, "Kontrol Komitesi, Bellingham'ın açıklamalarını spor ceza hukuku nezdinde inceleyerek kararını verecek" dedi.

Bellingham'ın soruşturma tamamlanana kadar forma giyememesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

WATZKE: BELLINGHAM'IN YANINDAYIZ

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Dortmund CEO'su Watzke ise Bellingham'a destek verdiklerini belirterek, "Bellingham'ın maç sonrasında konuşmasına gerek yoktu ama söyledikleri yanlış değildi. O, 18 yaşında ve o anda duygusaldı. Kimseye hakaret etmeden doğruları söyledi. Bu açıklamalar yüzünden bir ceza alacağını düşünmüyorum. Onun destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

ROSE'Yİ OYUNDAN ATTI

Zwayer'in penaltı kararına sadece Dortmund'lu futbolcular değil, teknik ekip de uzun süre itiraz etti.

İtirazlarını sertleştiren Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose ise üst üste 2 sarı kart ve ardından da kırmızı kart görerek tribünlere gönderildi.

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Maçtan sonra konuşan Rose, "Böyle bir maçında bu tarz bir kararla sonuca bağlanması utanç verici. Sahadaki oyun, daha farklı bir şekilde sonuçlandırılmayı hak ediyordu. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü hepimiz her şeyi gördük. Reus'un pozisyonunun penaltı olduğuna inanıyorum. Hummels'in pozisyonu da fazlasıyla tartışmalı" dedi.

Son Dakika: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı sonrası hakeme sert tepki Şikeye adı karışan hakem atanıyorsa...

"BİZİM MAÇLARIMIZI YÖNETMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Açıklamalarına devam eden Rose, oyundan atılmadan önce hakem sarf ettiği sözleri açıkladı.

Hakemin verdiği kararların hatalı olduğunu söyleyen 45 yaşındaki teknik adam, "Onun birçok kararda hatalı olduğuna dikkat çektim ve üst üste kart görüp atıldım. Bu çok aptalca. Bu sezon kendimi bu konuda frenlediğimi düşünüyorum. Daha önceki maçlarda kart görüp görmediğimi bile hatırlamıyorum. Fakat bugünkü maç, eşit muamele görmeyi hak ediyordu" diye konuştu.

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Yollarına devam edeceklerini belirten Rose, "Zwayer, bu sezon Dortmund maçlarını tekrar yönetebilir. Biz buradayız ve hazırız. Olacaklara karşı kendimizi hazırlayacağız. Yolumuza bazıları taş koyabilir ancak biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAALAND: "HAKEM ÇOK KİBİRLİYDİ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ın da hedefinde hakem Zwayer vardı.

"Reus'a yapılan müdahale açıkça penaltıydı" diyen Haaland, "Hakeme, 'Neden gidip VAR'a bakmadın?' diye sordum. 'Gerek yok' diye cevap verdi. Kibirli bir tavrı vardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Biraz sakinleşmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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#Jude Bellingham#Borussia Dortmund#Bayern Münih

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