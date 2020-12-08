MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Bornova Belediyespor'da korona krizi, 10 pozitif vaka! 4 maçı ertelendi...
GeriBasketbol Son dakika | Bornova Belediyespor'da korona krizi, 10 pozitif vaka! 4 maçı ertelendi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bornova Belediyespor'da korona krizi, 10 pozitif vaka! 4 maçı ertelendi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Bornova Belediyespor'da korona krizi, 10 pozitif vaka! 4 maçı ertelendi...
Abone Olgoogle-news

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'nun, başantrenör Faruk Beşok, 8 oyuncu ile teknik ekipten 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 4 müsabakası ertelendi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, dün yapılan testlerin ardından Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi. Aralarında başantrenör Faruk Beşok, 8 basketbolcu ve teknik ekipten 1 kişinin yer aldığı vakalar nedeniyle Bornova Belediyespor, önümüzdeki 4 müsabakaya çıkamayacak.

Bornova Belediyespor'un yarınki Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 12 Aralık Cumartesi günkü Akhisar Belediyespor, daha önce 16 Aralık Çarşamba gününe ertelenen 6. hafta karşılaşması BUDO Gemlik ve 19 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol maçları ertelendi.

 

Son dakika | Bornova Belediyesporda korona krizi, 10 pozitif vaka 4 maçı ertelendi...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle