Son dakika | Boluspor'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı! 5'i futbolcu...
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.
Testler sonrası 5 futbolcu ve 1 antrenör ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcu, antrenör ile kulüp personellerinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.
Beypiliç Boluspor'da 6 Kasım'da test sonuçları pozitif çıkan 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanı tedaviye alınmıştı.
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