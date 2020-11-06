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GeriFutbol Son dakika | Boluspor’da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...
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İHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son dakika | Boluspor’da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...

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Son dakika | Boluspor’da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif! 3'ü futbolcu...
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TFF 1. Lig’de mücadele eden Boluspor’da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanında korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve puan tablosunun 17. sırasında yer alan Boluspor, korona virüs şoku yaşadı.

Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testi sonrasında 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcumuz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Boluspor’da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif 3ü futbolcu...

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