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Son Dakika: Bolivya - Uruguay maçında Fernando Muslera'dan inanılmaz hata! Yine yaptı...

#Fernando Muslera#Uruguay#Bolivya
Son Dakika: Bolivya - Uruguay maçında Fernando Musleradan inanılmaz hata Yine yaptı...

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Bolivya kozlarını paylaştı. Bolivya sahadan 3-0 galip ayrılırken Fernando Muslera'nın yediği hatalı gol geceye damga vurdu.

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Galatasaray'da ve milli takımda formsuz bir dönem geçiren Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Bolivya-Uruguay maçında yediği golle yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında skor 0-0 iken Bolivya'da Juan Carlos Arce'nin sol kanattan kestiği ortaya kimse dokunmazken Fernando Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

URUGUAY 3-0 BOYUN EĞDİ

Maçın ilk yarım saatinde bulduğu bu golle öne geçen Bolivya, üstünlüğünü mücadele boyunca kaybetmedi ve sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Mücadelede Bolivya'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 45. dakikada Arce, 45'te ise Moreno kaydetti. Maçta 90 dakika süre alan Galatasaraylı Fernando Muslera mağlubiyeti önleyemedi. Öte yandan Bolivya'da Algaranaz 74'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Uruguay 16 puanda kalırken Bolivya 15 puana yükseldi.

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Son dakika: Arjantin-Uruguay maçında Fernando Musleradan inanılmaz hata Messi şut bile atmadan...

Son dakika: Arjantin-Uruguay maçında Fernando Muslera'dan inanılmaz hata! Messi şut bile atmadan...

MESSI'DEN BENZER GOL YEMİŞTİ

Fernando Muslera, Bolivya müsabakasında kalesinde gördüğü golün bir benzerini Dünya Kupası Elemeleri'nde yaklaşık 1 ay önce oynanan Arjantin maçında Lionel Messi'den yemişti.

Arjantinli futbolcunun içeri kestiği topa kimse dokunamamış ve savunmayla yaşanan anlaşmazlık neticesinde Fernando Muslera'nın da kontrol edemediği meşin yuvarlak önce direğe çarpmış ardından ağlarla buluşmuştu.

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#Fernando Muslera#Uruguay#Bolivya

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