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Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta! 4 yıl için 72 milyon dolar...

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Son Dakika | Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ta! 4 yıl için 72 milyon dolar...
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Geçtiğimiz 3 sezonu Sacramento Kings'te geçiren Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'ın 4 yıl için 72 milyon dolarlık teklifini kabul etti.

Atlanta Hawks, Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic’i kadrosuna kattı.

Doğu temsilcisi, sınırlı serbest durumdunda bulunan Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic’e 4 yıl için 72 milyon dolarlık bir kontrat önerdi ve Bogdanovic de bu sözleşmeyi kabul ederek imzayı attı. 

Sacramento Kings‘in bu sözleşmeyi karşılamak ve Bogdanovic’i kadrosunda tutmak için 48 saatlik bir süresi vardı ancak Kings, kontratı karşılamayı kabul etmeyerek Bogdanovic’in Hawks‘a gitmesine izin verdi.

Ünlü basketbol yazarı Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Sacramento Kings, maaş bütçesindeki esnekliği kaybetmeyi göze almadı ve Bogdan Bogdanovic’e verilecek sözleşme ile maaş bütçesine zarar vermek istemedi.

Geçtiğimiz sezon Sacramento Kings ile 61 maça çıkan Bogdanovic, 15.1 sayı 3.4 ribaunt 3.4 asist ortalamalarını tutturdu.

 

Son Dakika | Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawksta 4 yıl için 72 milyon dolar...

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