Son Dakika! Dolmabahçe'de Düello: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı! İşte muhtemel 11'ler...

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Spor Toto Süper Lig'e verilen 15 günlük milli aranın ardından heyecan dev bir karşılaşmayla başlıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma BeIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Gözden Kaçmasın Derbinin VAR hakemi belli oldu! Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE 356. RANDEVUDA

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bugün derbide karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta karşılacak. İki takım bu derbi mücadelesiyle 356. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar arasındaki ilk maç 28 Kasım 1924'te oynandı ve Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Daha önce oynanan 355 müsabakada sarı-lacivertliler 133 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 126 kez sahadan galip ayrıldı. Ezeli rakipler arasında oynanan 96 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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FENERBAHÇE GOLLERDE ZİRVEDE

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon gollerde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 20 kez gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlılar ise 16 gol kaydetti. Kanarya ayrıca ceza sahası içinde 29 pozisyonla en fazla gol pozisyonuna giren takım oldu.

15 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde Mayıs 2007'de Beşiktaş’ın başında yer alan Jean Tigana ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Zico’dan bu yana ilk kez iki yabancı teknik adam karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, yabancı antrenörlerin oynadığı son 7 maçtan sadece 1’ini kaybederken, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

DERBİYE SAATLER KALA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş Muhtemel XI: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, Redmond, Weghorst.

Fenerbahçe Muhtemel XI: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan (Emre), Crespo, Alioski, Pedro, Valencia.

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DERBİNİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta saat 20.00'da başlayacak olan müsabakanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR hakemi olarak ise Koray Gençerler atandı.

Öte yandan derbide düdük çalacak orta Hakem Volkan Bayarslan iken yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok üstlenecek.

SAKATLAR, CEZALILAR VE SON DURUM

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou dışında göze çarpan bir eksik yok.

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Rachid Ghezzal tamamen iyileşti, elinde problem olan Nathan Redmond özel bandajla sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vodafone Park'taki kritik randevu öncesi Luan Peres ve Joshua King sakat. Serdar Aziz'in hazır durumda olması beklenmiyor.

Sakatlığı olduğu iddia edilen Emre Mor hafta başından beri yapılan tüm idmanlarda yer aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 14 resmi maçta toplam 460 faul yapıldı; 15 kırmızı kart çıktı.

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 lig maçının 10’unda "karşılıklı gol" izledik. (11 maç - 38 gol)

- Altay Bayındır, Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş’tan yedi. (6 maç - 13 gol)

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- Bu sezon Süper Lig'de topa sahip olma oranları: Beşiktaş %47, Fenerbahçe %55.

- Bu sezon Süper Lig'de pas başarı yüzdesi: Beşiktaş %81, Fenerbahçe %84.

- Bu sezon maç başına korner kazanma sayıları: Beşiktaş 4.8 korner, Fenerbahçe 5.5 korner.

UĞUR MELEKE'DEN DERBİ ANALİZİ

JORGE JESUS TOPU VALERIEN ISMAEL GOLÜ İSTİYOR

Süper Lig’de 2022-23’ün ilk derbisinde bugün karşılaşacak Beşiktaş ile F.Bahçe’nin artıları ve eksileri... İki farklı felsefenin çarpışması olacak: F.Bahçe topa rakibinden %8 fazla sahip oluyor, 80 fazla pas yapıyor, hücum bölgesinde maç başı 12 top kazanıyor. Beşiktaş’sa direkt oyunu tercih ediyor. Topla %47 oranında oynuyor. Maç başına sadece 5 kez “on pas üstü dizi” yakalıyor. Ama neredeyse F.Bahçe kadar şu atıp, rakip ceza sahasında topla buluşmada 29’a ulaşıyor.

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Futbolda mutlak bir doğru yok, başarıya gitmek için tek bir yol yok. Onlarca farklı yolla neticeye giden onlarca başarılı teknik adam var oyunun içinde. Belki Dünya’nın en fazla öykünülen ve en fazla taklit edilen teknik adamı Guardiola’yı, geçtiğimiz günlerde Ancelotti eleştirmişti mesela. Bin pas oyununun artık çağın gerisinde kaldığını ve direkt oyunla da kazanılabileceğini hatırlatmıştı Carlo Ancelotti. Sanırım bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak derbi hakkında da en kısa yoldan söylenebilecek şey şu: Jesus’la Ismael’in yolları çok farklı. Ama amaçları aynı.

JESUS 90 DAKİKA BOYUNCA ÖNDE BASKI İSTİYOR ÇOĞUNLUKLA DA 8 KİŞİ İLE ÇILGIN BİR BASKIYA GİDİYOR

Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 14 resmi maçta kolay tarif edilebilir, hatları çok keskin bir futbol anlayışı benimsedi. Jesus 90 dakika boyunca önde baskı istiyor. Sadece beş-altı ön alan oyuncusuyla değil, çoğunlukla bekleriyle, hatta bazen Szalai’nin de katıldığı sekiz kişilik bir kalabalıkla öne çılgın bir baskıya gidiyor sarı-lacivertliler. Topu kazanırlarsa, Alanya’ya karşı olduğu gibi kolay goller buluyorlar. Kazanamazlarsa savunma arkasında rakiplerinin değerlendirebileceği bir boşluk bırakıyorlar. Ki şimdiye kadar bu boşluğu Adana Demirspor ve Rennes’in değerlendirebildiklerini söyleyebiliriz.

NKOUDOU-MASUAKU’LU SOL KANATLA, F.BAHÇE DEFANSI ARASINDA BİR OFSAYT ÇARPIŞMASI YAŞANACAK GİBİ

Jorge Jesus’un 30 yılı aşan başarılarla dolu teknik adamlık kariyerinde istikrarla uyguladığı bir anlayış bu. Savunmayı bu kadar öne çıkarmanın çözümünü, doğru ofsayt çizgisiyle rakiplerini tuzağa düşürerek bulmaya çalışıyorlar. Konyaspor’u ve Kayserispor’u toplam 16 kez ofsayta düşürdüler. Şu ana kadar ligde Fenerbahçe’nin rakipleri ortalama 4,5 kez ofsayta yakalanırken, sarı-lacivertlilerde bu sayı 1...

Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle bu maçta da özellikle Beşiktaş’ın NkoudouMasuaku’lu sol kanadıyla Fenerbahçe savunması arasında bir ofsayt çarpışması yaşanacak gibi görünüyor.

VALERİEN ISMAEL’E GÖRE GOL İÇİN İLLA ÖREREK HÜCUM ŞART DEĞİL

Fenerbahçe topa %55,6 ile sahip oluyor, Beşiktaş’sa yalnızca %47,1 ile. Siyah-beyazlılar bu istatistikte ligde 19 takım içinde 14’üncü basamaktalar. Fenerbahçe her maçta ortalama 10 kez “on pas ve üstü pas serisi” yakalarken, Beşiktaş’ta bu sayı 5...

Valerien Ismael, futbolda gole gitmek için illa örerek hücum edilmenin gerekmediğini, direkt oyunun da ana plan olarak benimsenebileceğini düşünüyor.

Jesus’sa hemen her maçı 90 dakika boyunca domine etmek istiyor.

ISMAEL ÖZELLİKLE İÇ SAHADA COŞKULU BAŞLAYIP 2. YARI TEMPO DÜŞÜRÜYOR

Fransız Valerien Ismael’in takımının bir başka dikkat çekici özelliği de özellikle iç sahada maçlara çok coşkulu başlayıp, ikinci devrelerde vitesin dikkat çekici biçimde düşmesi.

Beşiktaş bu sezon ilk yarılarda rakiplerine 12-3 üstünlük sağlarken, ikinci devrelerde skor 4-7...

Özellikle Alanyaspor, Sivasspor ve İstanbulspor maçlarında ikinci yarılardaki oyun çok eleştirildi kamuoyu tarafından.

Fenerbahçe’nin iki devrede vitesi aşağı yukarı aynı standartta tuttuğu düşünülürse Ismael’in yine maça coşkulu başlayıp rakibini ilk 45’te alt etmeye çalışacağını tahmin edebiliriz.

GOL KRALLIĞININ ZİRVESİNDEKİ VALENCİA EN ÇOK ASİST YAPAN WEGHORST’A KARŞI

Şu anda Süper Lig’de gol+asist tablosunda ilk iki sırada Valencia ve Weghorst var. Özellikle Beşiktaş’ın Hollandalı golcüsünün, siyah-beyazlıların oyununda siyahla beyaz kadar fark yaratabildiğinin altını çizmek gerek. Weghorst bu sezon Beşiktaş’ın hem en iyi hücumcusu, hem de en iyi orta saha oyuncusu.

Zaten Beşiktaş’ın rakibi olan teknik adamlar Weghorst’un bu özelliğini fark ettikçe Hollandalı forvete ilk baskıyı orta alanda yapmaya başladılar ve etkinliğini bir miktar düşürmeye çalıştılar. Bu maçta da bütün medya Weghorst’la Gustavo eşleşmesine dikkat kesilmiş olsa da esas eşleşmenin Weghorst’la Crespo arasında olacağını düşünüyorum ben.

BEŞİKTAŞ’IN BU SEZONKİ EN BÜYÜK ZAAFİYETİ 2 GENÇ KALECİ ERSİN VE EMRE'NİN DÜŞÜK FORMU

Beşiktaş’ın bu sezonki en büyük zafiyeti ise iki genç kalecisinin düşük formu. Siyah-beyazlıların kalesine gelen son 6 şutun tamamının gol olması, Ersin ve Emre’nin Eylül ayını tek bir kurtarış dahi yapmadan kapatmaları akıl almaz istatistikler. Bu noktada (uzun zamandır forma giymemiş olsa da) deneyimiyle fark yaratabilecek Mert’in tercih edilmemesi de bence bir başka tartışma konusu.