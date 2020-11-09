Son dakika | Bodrumspor’da Tarık Daşgün dönemi sona erdi!

Kulüpteki ikinci dönemi de biten Daşgün, yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını belirterek, "Kötü bir gidiş vardı. Yönetimle karşılıklı oturduk ve ayrılmaya karar verdik. Sahadaki oyunla alakası olmayan kötü bir gidiş vardı. Böyle durumlarda önce oyuncular ve yönetim gitmez, hoca gider. Nitekim öyle de oldu" şeklinde konuştu.

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