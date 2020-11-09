MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Bodrumspor’da Tarık Daşgün dönemi sona erdi!
GeriFutbol Son dakika | Bodrumspor’da Tarık Daşgün dönemi sona erdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bodrumspor’da Tarık Daşgün dönemi sona erdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Bodrumspor’da Tarık Daşgün dönemi sona erdi!
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta kötü gidişe son veremeyip 5 puanla sondan ikinci sırada yer alan Bodrumspor’da teknik direktör Tarık Daşgün ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Kulüpteki ikinci dönemi de biten Daşgün, yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını belirterek, "Kötü bir gidiş vardı. Yönetimle karşılıklı oturduk ve ayrılmaya karar verdik. Sahadaki oyunla alakası olmayan kötü bir gidiş vardı. Böyle durumlarda önce oyuncular ve yönetim gitmez, hoca gider. Nitekim öyle de oldu" şeklinde konuştu.

 

Son dakika | Bodrumspor’da Tarık Daşgün dönemi sona erdi

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle